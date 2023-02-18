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作家專欄
2023年2月18日星期六
竟齊
未經證實
世紀．六合文藝：當靈魂承受生死重負：讀陳康濤《與靈魂有染》 / 文．彭依仁／編輯．呂晞頌、吳騫桐
世紀．課室內外：香港大視野 / 文．陳仁啟
世紀．文藝雜緒：女孩的女人臉 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
主人回家 敬請讓位 / 簡冬娜
天日昭昭，天日昭昭 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
ChatGPT的超能與陷阱 / 程潔
容錯文化的背後 / 湯才偉
九龍塘的星雲聯想 / 馬家輝
「同志仍須努力」 / 石琪
支持原創 / 關麗珊
二十五周年 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
直送堆填區的紀念品 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
為何憂鬱亦是罪名（二） / 古嶺渡
預算案應回應對「港投資」的期許 / 洪雯
未經證實 / 竟齊
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．六合文藝：當靈魂承受生死重負：讀陳康濤《與靈魂有染》 / 文．彭依仁／編輯．呂晞頌、吳騫桐
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世紀．文藝雜緒：女孩的女人臉 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
主人回家 敬請讓位 / 簡冬娜
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容錯文化的背後 / 湯才偉
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「同志仍須努力」 / 石琪
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