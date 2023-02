【明報文章】幸好早早便買了Clockenflap三天通行證,估不到只剩周日票,其餘售罄,睽違4年,終能好好享受一場大型音樂節。今次陣容算強勁,單是聽挪威樂團Kings of Convenience(KoC)及英國樂隊Arctic Monkeys已值回票價。喜歡KoC多年,由首張大碟Quiet Is the New Loud開始追隨至今,看着兩人由青澀少年變成熟中佬,百般感受。