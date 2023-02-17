作家專欄
文．邱逸

世紀

世紀．漫談燦爛古今：餘韻悠長的香文化 / 文．邱逸

【明報文章】絲綢之路、鄭和下西洋等古代中外文化交流的事迹中，除了有陶瓷、茶葉等人人熟知的貨物外，還有一種東西長時間佔據貨品榜單，但如今的我們或許不太熟悉，就是香，或稱香料。

上 / 下一篇新聞