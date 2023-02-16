作家專欄
文．楊靜／編輯．吳騫桐

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世紀．四探城市：紐黑文：耶魯大學圍牆外 / 文．楊靜／編輯．吳騫桐

【明報文章】美國紐黑文（New Haven）為世人所知，大概歸因於這裏有全球頂級大學——耶魯。

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