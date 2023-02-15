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作家專欄
2023年2月15日星期三
古嶺渡
叄頭陸臂
世紀．星期三專題：極權洗腦論述考（上）：由22名拒絕遣返戰俘說起 / 文．陳國榮／編輯．吳騫桐
世紀．M+百物誌：「香港製造」的故事 / 文．馮佩悠
訃聞的藝術 / 文．拾一
乜議員 / 尊子
條條根根拆開的技能 / 黎佩芬
《滿江紅》真的是出自岳飛手筆嗎？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
信封裏的花籽 / 看城
性別和身分證 / 陳文敏
一行禪師給教師的信 / 曾信繁
另一種人 / 馬家輝
上一代 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
打golf有助心臟健康 / 鄭志文
紀錄的界線（上） / 韓麗珠
快樂單車團 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
為何憂鬱亦是罪名（一） / 古嶺渡
為何憂鬱亦是罪名（一） / 古嶺渡
【明報文章】最近金像獎公布提名名單，一如往年，總有些電影是缺席的。但提名與否，《憂鬱之島》定必是去年最佳香港電影之一（另一齣是《窄路微塵》）。
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世紀．星期三專題：極權洗腦論述考（上）：由22名拒絕遣返戰俘說起 / 文．陳國榮／編輯．吳騫桐
世紀．M+百物誌：「香港製造」的故事 / 文．馮佩悠
訃聞的藝術 / 文．拾一
乜議員 / 尊子
條條根根拆開的技能 / 黎佩芬
《滿江紅》真的是出自岳飛手筆嗎？ / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
信封裏的花籽 / 看城
性別和身分證 / 陳文敏
一行禪師給教師的信 / 曾信繁
另一種人 / 馬家輝
上一代 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
打golf有助心臟健康 / 鄭志文
紀錄的界線（上） / 韓麗珠
快樂單車團 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
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小粉人看日子 / 黃照達
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