作家專欄
古嶺渡

叄頭陸臂

為何憂鬱亦是罪名（一） / 古嶺渡

【明報文章】最近金像獎公布提名名單，一如往年，總有些電影是缺席的。但提名與否，《憂鬱之島》定必是去年最佳香港電影之一（另一齣是《窄路微塵》）。

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