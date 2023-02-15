作家專欄
文．拾一

編輯室手記

訃聞的藝術 / 文．拾一

【明報文章】2月5日晚上，內部通訊群組彈出同事轉載台灣星雲法師逝世的消息，中國組同事即時接手處理。當晚臨近交版時群組內再跳出一個問題：星雲法師多少歲？

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