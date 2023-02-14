作家專欄
文．彭玉文／編輯．吳騫桐

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世紀．二元對坐：從大澳石狗查究港人先祖 / 文．彭玉文／編輯．吳騫桐

【明報文章】久仰大澳有石狗一尊，可解港人身分之謎，找了很久不見，因石狗頭已崩，又刻成蹲坐姿勢，加上祭壇被鐵皮封頂，裏外遍佈雜物。

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