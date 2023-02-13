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2023年2月13日星期一
劉利
浮游動物
世紀．一一兩岸：永遠錯過的「直通車雞髀」 / 文．余衡方／編輯．吳騫桐
世紀．共生紀：繼續跑 / 文．余麗文
中文科卷三前世今生 / 文．水貞貞
乜議員 / 尊子
大肚健身教練 / 譚蕙芸
ChatGPT震撼世界 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
地震的覺悟 / 扁豆
《簡愛》的啟示 / 吳靄儀
不想重提的舊事 / 陳漢森
故鄉遇故知 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
四成美國家庭經歷上呼吸道感染 / 鄭志文
西方文化的視死如歸 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
賣身葬父 / 陳子謙
箱子的故事 / 趙曉彤
千萬別與機械人談戀愛 / 劉利
千萬別與機械人談戀愛 / 劉利
【明報文章】近日OpenAI研發的聊天機械人ChatGPT引起熱議，內地也趁機推出相似服務，與這些機械人聊天十分好玩。
相關字詞﹕
聊天機械人
敏感
情書
戀愛
人工智能
浮游動物
劉利
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