作家專欄
扁豆

自由談

地震的覺悟 / 扁豆

【明報文章】以往在土耳其旅居，友人特別害怕地震，選房子也要選建在岩層堅硬的，必須住在頂樓。如今看見地震後樓宇垂直倒塌的片段，不由得佩服她當初的先見。

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