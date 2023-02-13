作家專欄
文．余衡方／編輯．吳騫桐

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世紀．一一兩岸：永遠錯過的「直通車雞髀」 / 文．余衡方／編輯．吳騫桐

【明報文章】在廣州東往西九龍的高鐵上，剛剛坐下不久，乘務員走過來說：「請問有需要烤翅的嗎？要不要來一份烤翅？」我只能翻個白眼，心想烤翅算什麽，我的直通車雞髀大概永遠沒有了。

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