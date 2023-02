【明報文章】英法時間上周三,澤連斯基一日內旋風式訪問兩國,先是白天到倫敦,後是晚上到巴黎,尋求更多軍援,以抵抗俄軍,繼取得主戰坦克後,最新是希望獲得戰機。在英國國會演講時,澤連斯基更送議長戰機飛行員頭盔,上面寫着「We have freedom, give us wings to protect it」(「wings」意指戰機)。這不禁讓人想起二次大戰之初,邱吉爾訪問美國,也是要求美國提供更多軍援,在向國會演講時,也說了那句著名的「Give us the tools, and we will finish the job」。這是何等敵愾同仇,但問題是,西方提供軍援之餘,也不得不審慎,這裏且說一個故事。