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2023年2月12日星期日
塵翎
七齣好戲
世紀．周日短篇：第六病房（五） / 文．張豌／編輯．吳騫桐
世紀．文字江湖：研究蘇東坡 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：胡適．海菲茲．魯賓斯坦 / 文、圖．陳子善
乜議員 / 尊子
人道 / 塵翎
軍援後一朝反目成仇的夢魘 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
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黃永玉的動物寓言 / 韓孝述
打殘文化 / 馬家輝
岳飛與《滿江紅》 / 石琪
八運 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
最佳傾聽者 / 鄭志文
給十九歲留些寧靜 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
成魔之路 / 古嶺渡
同行vs.同頻 / 黃明樂
人道 / 塵翎
【明報文章】據悉涉47人初選案被關押的毛孟靜，其丈夫因肺炎病危留醫深切治療部，前助理公開呼籲，冀以人道立場讓毛得以保釋外出探望至親。
相關字詞﹕
人道
痛苦
平等
同理心
永別
毛孟靜
塵翎
七齣好戲
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