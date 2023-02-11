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2023年2月11日星期六
湯才偉
教育心語
世紀．六合文藝：如何做自己？ 《1人婚禮》短評 / 文．丘庭傑／編輯．吳騫桐
世紀．不着一字：《給十九歲的我》的效益與義務 / 文．邵頌雄
精英賽剎那光輝 / 文．許嘉明
乜議員 / 尊子
給十九歲的遺憾 / 簡冬娜
流標的裕民坊商業地 / 林妙茵
英皇口琴五重奏 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
流量氣球：撲朔迷離，意義深遠 / 王江雨
觀察 / 湯才偉
母親的勝利 / 馬家輝
「給九十歲的我」 / 石琪
尊重 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
跑步真係好危險 / 鄭美姿
風是什麼顏色？ / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
被「易通行」難倒 / 區聞海
觀察 / 湯才偉
【明報文章】先前出席一場創意的家長工作坊，其中部分內容涉及觀察的訓練。
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觀察
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湯才偉
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世紀．六合文藝：如何做自己？ 《1人婚禮》短評 / 文．丘庭傑／編輯．吳騫桐
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