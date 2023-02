【明報文章】上文提到,早前,我到新加坡出席由史丹福大學主辦的「亞洲經濟論壇」(Stanford Asia Economic Forum)。當中,不少與會者都不約而同地認為論壇中最有趣的環節為史丹福大學電腦科學系教授李飛飛與ZOOM創辦人袁征(Eric Yuan)的對談;對談內容主要圍繞人工智能(artificial intelligence,AI)的發展,講題為「Productivity and Creativity in the Digital Era」。