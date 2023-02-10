作家專欄
文．楊靜

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世紀．遊戲廚房：不玩遊戲的人 / 文．楊靜

【明報文章】遊戲業近幾年已超過電影業，成為文化娛樂產業盈利最多、受眾最廣的賽道。但生活中還是有很多人不玩遊戲，我就遇到不少。細想，固然是個人選擇，但亦有各種社經原因在後。

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