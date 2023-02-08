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作家專欄
2023年2月8日星期三
文．韓應飛／編輯．吳騫桐
世紀
世紀．星期三專題：岩波電影院結業：東京文化之燈的熄滅 / 文．韓應飛／編輯．吳騫桐
世紀．客座隨筆：法顯海路回國 / 文．洪濤
乜議員 / 尊子
舊書新讀（下） / 樂婷
水深火熱 / 林妙茵
鐵路的奇蹟 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
彈塗魚的一天 / 向日
法律年度開啟典禮 / 陳文敏
十年前的同意書 / 曾信繁
向女兒們學習勇氣 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
全港人口健康調查（二） / 鄭志文
小說麵包 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
常與善人 / 區聞海
被consent / 黃明樂
世紀．星期三專題：岩波電影院結業：東京文化之燈的熄滅 / 文．韓應飛／編輯．吳騫桐
【明報文章】去年7月29日晚上7點，位於東京神保町的岩波電影院（Iwanami Hall）上映最後一場電影。創立於1968年，累計上映了66個國家274部電影的這家影院，這天是最後一天營業。
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