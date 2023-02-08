作家專欄
文．韓應飛／編輯．吳騫桐

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世紀．星期三專題：岩波電影院結業：東京文化之燈的熄滅 / 文．韓應飛／編輯．吳騫桐

【明報文章】去年7月29日晚上7點，位於東京神保町的岩波電影院（Iwanami Hall）上映最後一場電影。創立於1968年，累計上映了66個國家274部電影的這家影院，這天是最後一天營業。

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