Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
作家專欄
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
作家專欄
2023年2月7日星期二
吳思諾
法政隨筆
世紀．二元對坐：魯迅佚詩獻疑 / 文．朱少璋／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：怦然心動 / 文．黃念欣
新聞判斷的反思 / 文．小丙
乜議員 / 尊子
海濱 / 陳喜艾
史丹福校長的話 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
算珠 / 行雲
令人矛盾的《毒舌大狀》 / 吳思諾
課室裏的爵士樂 / 曾瑞明
成長的勇氣 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
全港人口健康調查（一） / 鄭志文
暴風雨中找安寧 / 魏綺珊
種橄欖樹尋根 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
給七十二歲的家長 / 陳子謙
說故事 / 劉利
令人矛盾的《毒舌大狀》 / 吳思諾
【明報文章】《毒舌大狀》非常好看，劇情豐富，節奏明快，演員演技精湛；只是，看完內心有些掙扎、矛盾，很不自在。
相關字詞﹕
公義
荒謬
不義
法庭戲
現實
毒舌大狀
矛盾
吳思諾
上 / 下一篇新聞
世紀．二元對坐：魯迅佚詩獻疑 / 文．朱少璋／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：怦然心動 / 文．黃念欣
新聞判斷的反思 / 文．小丙
乜議員 / 尊子
海濱 / 陳喜艾
史丹福校長的話 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
算珠 / 行雲
令人矛盾的《毒舌大狀》 / 吳思諾
課室裏的爵士樂 / 曾瑞明
成長的勇氣 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
全港人口健康調查（一） / 鄭志文
暴風雨中找安寧 / 魏綺珊
種橄欖樹尋根 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
給七十二歲的家長 / 陳子謙
說故事 / 劉利
世紀．二元對坐：魯迅佚詩獻疑 / 文．朱少璋／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：怦然心動 / 文．黃念欣
新聞判斷的反思 / 文．小丙
乜議員 / 尊子
海濱 / 陳喜艾
史丹福校長的話 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
算珠 / 行雲
課室裏的爵士樂 / 曾瑞明
成長的勇氣 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
全港人口健康調查（一） / 鄭志文
暴風雨中找安寧 / 魏綺珊
種橄欖樹尋根 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
給七十二歲的家長 / 陳子謙
說故事 / 劉利
prev
next
相關新聞
海濱 / 陳喜艾
史丹福校長的話 / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
課室裏的爵士樂 / 曾瑞明
成長的勇氣 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
全港人口健康調查（一） / 鄭志文
暴風雨中找安寧 / 魏綺珊
種橄欖樹尋根 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
給七十二歲的家長 / 陳子謙