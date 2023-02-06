作家專欄
余偉基

自由談

掏空記憶的大都會性格 / 余偉基

【明報文章】在繁忙而又擠迫的金融大都會生活，營營役役，容易讓人墮入爭逐的意識狀態，而不自覺。從三件日常事情的共通點，也許能讓我們反思自身大都會生活的性格特徵。

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