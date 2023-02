【明報文章】談起鄭芝龍和鄭成功父子,刻板的印象是前者海盜出身,後投降滿清;而後者則為抗清及趕走荷蘭人、收復台灣的民族英雄。礙於中文史料的局限、傳統史觀及政治宣傳,除了以上觀感,似乎沒有更多。作為中國歷史上少有的海上政權,用傳統的「地方割據勢力」來形容,雖然也不錯,但又忽略了她獨特的海洋性格及國際視野。由於鄭氏王朝有這種外向的特質,需要使用更豐富的外文史料才能立體地認識。鄭維中的《海上傭兵:十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》(War, Trade and Piracy in the China Seas 1622-1683)除了使用中文史料,同樣重視日文及英文史料,而其最突出之處是運用了大量的荷蘭文原始檔案。荷蘭是與鄭氏王朝交集最頻繁的外國勢力,作者大量運用海牙荷蘭國家檔案中的荷蘭東印度公司檔案,可更立體地敘述鄭氏歷史。