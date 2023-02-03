作家專欄
高登先

自由談

年年有餘 / 高登先

【明報文章】這個兔年，除了祝賀別人兔氣揚眉、鴻兔大展之外，還會恭祝年年有餘。這是過年的吉祥話，年夜飯總會有魚，代表生活富足，每年都有剩餘的財富和食糧。

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