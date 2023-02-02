作家專欄
熊熊

自由談

讀詩的條件 / 熊熊

【明報文章】少時不喜讀詩，覺得看不懂。古詩還好，語譯像科學課劏牛眼，解剖透徹，不過旁觀心態，感受不深。後來讀現代詩，太多詩人的獨家感悟和修辭，只覺晦澀難讀。當時不懂，以為是年少不識世事人情。

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