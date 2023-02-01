作家專欄
文．李默／編輯．吳騫桐

世紀

世紀．悼：起飛年代的食旅一柱 / 文．李默／編輯．吳騫桐

【明報文章】編按：資深食評家唯靈（麥耀堂）近日逝世。悼念之時，文化評述人李默回憶與唯靈在1980年代張口大食四方的點滴，稱其為青少年的榜樣；而作家鄒芷茵則評說唯靈作為香港一代食家，視食物為藝術的風範。

上 / 下一篇新聞