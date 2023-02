【明報文章】加拿大發表有關飲酒的新指引:Canada's Guidance on Alcohol and Health: Final Report and Infographic,重新界定每星期飲7個單位以上酒類飲料為高風險,對健康負面影響大。每星期3至6個單位為中風險,兩個單位以下為低風險。