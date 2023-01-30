作家專欄
文．高志堅

編輯室手記

機場3年 / 文．高志堅

【明報文章】年廿八那天我和家人去行山，在草山山頂，看着飛機絡繹不絕地在頭頂飛過，應是兩分鐘就有一架飛過吧。這是過去近3年沒見過的景象。

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