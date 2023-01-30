世紀．共生紀：新氣象 / 文．余麗文

【明報文章】一眨眼，農曆新年的公眾假期已經悄悄過去，家人們均感到這是3年以來最令人疲憊的新年。這種疲憊絕對不令人厭煩。雖然大家也掛上一臉倦容，同時感到身體勞累，內心卻充滿喜悅。這一年相見時喜氣洋洋，親友個個笑逐顏開、暢所欲言，成為了新的氣象；畢竟在疫情期間，大家都選擇了小心翼翼地隔空祝福，今年真正可以心情輕鬆地同枱團拜。中式酒樓在新年期間，長時間擠得水泄不通，遠比花市更加熱鬧。服務大家的部長也掛上額外親切的笑容，祝福新一年大家既要「兔氣揚眉」，又要賺得盆滿缽滿。這邊的香港，非常慶幸有時間與久未見面的長輩親戚輕鬆相聚，一盡後輩的心意，也與小B好好重溫一下華人社會繁雜又清晰的親戚族譜。他只能在uncle、auntie及cousin之間，驚愕地憶起難於梳理的堂、表、叔、姑的倫理關係，提醒了逗利市以外的重要傳統。那邊的英倫，卻在新年期間傳來不幸的消息，獨個在外的日子可以充滿生機、動力無限；但也可以徬徨不安、焦躁難平。回想以往在外讀書的日子，也曾經歷生活中的極低點，感到周遭無人理解，困惑感把人慢慢吞嚥，希望盡失；慶幸當時遇上的友人提點了世界還是可以有不同的可能，最終才慢慢走過來。期望在外感到孤獨的人，盡量嘗試打開心房，接收外在的環境及人所伸出的援手，要相信世事的轉機。