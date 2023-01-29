作家專欄
文．張豌／編輯．吳騫桐

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世紀．周日短篇：第六病房（三） / 文．張豌／編輯．吳騫桐

【明報文章】我還記得，某個星期六的黃昏，從來不哭的妻子看着晚間新聞，默默地流淚；我在旁邊也感到難過，但說不上為什麼——理性告訴我，醫生不是社會改革者。

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