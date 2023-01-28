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作家專欄
2023年1月28日星期六
黃照達
小粉人看日子
世紀．六合文藝：「跨文化對話、協商與現代性」研討會（下）：現代中國文學「多餘的人」 / 文．鄒文君／編輯．吳騫桐
世紀．不着一字：渾沌之德 / 文．邵頌雄
世紀．文藝雜緒：誰人的向日葵 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
鬱悶三年 賀歲求爽片 / 簡冬娜
「人日」：女媧vs.上帝造人 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
新儒家論左中右 / 張薇薇
內外兼修的專業發展 / 湯才偉
量力而為 / 馬家輝
生肖應該有貓年 / 石琪
勝固欣然敗亦喜 / 關麗珊
毒舌賀年 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
法庭上的毒舌 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
飛越巔峰 / 古嶺渡
自我覺察之旅 / 趙曉彤
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】（請看附圖）
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世紀．六合文藝：「跨文化對話、協商與現代性」研討會（下）：現代中國文學「多餘的人」 / 文．鄒文君／編輯．吳騫桐
世紀．不着一字：渾沌之德 / 文．邵頌雄
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