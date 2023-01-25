【明報文章】一天出門，到達目的地後發現距離約定時間還有漫長的空檔，於是逕自走進旁邊的公共圖書館。平日裏，圖書館人流稀少，老人悠閒地翻揭當日報章，太太站在生活工具書中找尋剛出版的烹飪書。走在一排又一排的分類書架中，想起自己的大半個童年幾乎都在圖書館中度過，在物質生活不太豐富的年代，書本如同窗口令人能在童年的井口裏張望不一樣的世界，亦陪我度過一個個無所事事的童年午後。以前我很喜歡看文字夾雜漫畫的書，因而沉迷由兩位台灣漫畫家張妙如和徐玫怡「交換日記」系列，漫畫家用傳真手寫日記的方式完成了一本又一本的「交換日記」，內容初期涉及少女心事、日常生活哲學、旅遊心得和不同的手作方法。因為手寫的原故，書中的字看來亦歪歪扭扭，圖畫也像小孩子隨意的塗鴉，反而別有一番風味，深得我心，令我矢志要看完整個系列。然而公共圖書館的藏書流動，很難一集一集接着借閱，一直借不到下一集的懊惱令童年的我慢慢興致全失。直到中學偶爾翻讀，發現日記已進展至育兒、兩性關係和遠嫁生活，因內容太寫實，也就變得過於瑣碎，讀來少了作者的想法交流，猶如流水帳，從此僅餘的熱情亦就此消弭。沒想到已屆中年的我又在公共圖書館巧遇它，挑了最新的一集找個安靜角落細讀，卻讀出了新的體會。