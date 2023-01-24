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2023年1月24日星期二
曾瑞明
教育心語
世紀．動如脫兔：虎兔相逢與靈兔精神 / 文．洪濤／編輯．王翠麗
世紀．夕拾朝花：兔子洞 / 文．黃念欣
做好新聞踢好波 / 文．柏金
乜議員 / 尊子
過節的味道 / 陳喜艾
復常之日 / 林妙茵
收起往時夢 / 陳耀華
未經證實 / 竟齊
祝你動如脫兔 / 凡心
新春快樂 / 吳思諾
誰有教育權？ / 曾瑞明
兔與貓 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
新春大吉，保持運動 / 鄭志文
外行看兔年地產熱鬧 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
親切的九龍城（下） / 趙曉彤
嚮往兔子洞 / 區聞海
誰有教育權？ / 曾瑞明
【明報文章】教育哲學其中一個重要問題是，誰有教育權。三個重要持份者，分別是政府、家長和個人。
相關字詞﹕
洗腦
個人
宗教
家庭
教育權
教育哲學
權力
教育
教育心語
曾瑞明
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乜議員 / 尊子
過節的味道 / 陳喜艾
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未經證實 / 竟齊
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誰有教育權？ / 曾瑞明
兔與貓 / 馬家輝
喵喵咪咪麼 / 草日
新春大吉，保持運動 / 鄭志文
外行看兔年地產熱鬧 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
親切的九龍城（下） / 趙曉彤
嚮往兔子洞 / 區聞海
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