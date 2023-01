【明報文章】去年5月倫敦地鐵線Elizabeth Line通車時如夢般不真實,既因為其龐大規模,也因為由運輸部提出概念到落成,經歷了整整33年。身為半個鐵膠,去年8月到訪倫敦就將坐Elizabeth Line列入最重要的行程之一。這項龐大工程總成本190億英鎊,比2010年的預算超支至少27%,超支和延誤令各方一直緊密監察,啟用後卻受各大媒體如BBC、《衛報》、《紐約客》大力讚賞。《紐約客》如此形容:「The Elizabeth Line is four years late, wildly over budget, and beautiful as hell.」