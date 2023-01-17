作家專欄
熊熊

自由談

只欠你一抬頭 / 熊熊

【明報文章】文化中心地下有家咖啡店，人氣很旺。我在店外看麻雀，抬頭瞥見店裏無人的偏廳晾起六幅水彩畫，一律畫麻雀，是本地藝術家的作品展。畫中的麻雀羽翼已豐，在水窪邊奔跳。

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