作家專欄
高登先

自由談

禁歌 / 高登先

【明報文章】早前到台北旅遊，除了遊覽著名景點和品嘗地道美食之外，也參與藝術館，從當地的藝術作品認識台灣歷史。其中一個展館播放禁歌，當地訪客似乎感到有一種忌諱，不敢進去。

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