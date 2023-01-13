作家專欄
文．Novia Yip

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世紀．好鳥歌：普通鸕鷀不普通 / 文．Novia Yip

【明報文章】數年前有屯門居民報告，忽然在上空看到一大群黑壓壓的雀鳥沿着屯門河向南飛行，觀鳥會後來證實是普通鸕鷀 （Great Cormorant）。

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