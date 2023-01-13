作家專欄
文、圖‧楊靜

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世紀．遊戲廚房：回憶與歷史的迷你冒險 / 文、圖‧楊靜

【明報文章】炎夏的柏林，你搭上通往郊區的巴士。有人戴着口罩，有人不戴，後邊座位是兩個烏克蘭小朋友，嬉笑打鬧，他們的母親在更遠處坐着，表情失落。

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