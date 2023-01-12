作家專欄
行雲

自由談

淡雅 / 行雲

【明報文章】早前，我闊別服務了逾廿七年的學校，提早退休。在大執拾期間，我原本想棄掉一個鐵盒，循例打開一看，竟發現內裏放着一包「金駿眉」茶葉，心裏非常欣喜。

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