【明報文章】染疫後出關，內心不時蠢蠢欲動，想做一大堆事情填補假期的失落，就只是電影，數數手指至少有四五齣想看，但時間有限不容任性，周日決定先看《給十九歲的我》，這齣關於一群英華女生的紀錄片，去年優先場開賣不久便爆滿，實在不能再錯過，吸引我的除了張婉婷導演，還有女校女生的真實故事，6個女孩橫跨10年的成長歷程。要將海量毛片剪接成兩小時長片絕對是浩瀚工程，無法想像導演如何掙扎取捨，才得以把自己眼中的真實呈現於大銀幕，畢竟那是他人的人生，除了6位主角，還有校長、老師、父母等，每個片段都是香港教育界以至社會的縮影，倍覺熟悉又真摯，畢竟我們曾經活在同一時空，年少時遇過類似的人和事，甚或會找到自己的影子。積極向上的模範生、風頭躉，乖巧背後內心滿是缺失 ；「hea底」樂天派看似得過且過，但談起香港是我家卻比誰也肯定；還有家庭離異的、缺乏關愛的，成長於她們來說是身不由己……應該說每人也是身不由己，在10年來的社會變遷下被迫着適應和選擇，有人放棄夢想，有人離開摯親，有人想走卻走不了。面對轉變，英華前校長李石玉如的一番話似是鼓勵，女孩們的19歲，香港的10年，眼前的只是片段，我們仍可期待未來的模樣。