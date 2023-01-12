作家專欄
文．王佩凡

編輯室手記

不冷冰冰的記者 / 文．王佩凡

【明報文章】一說起記者，腦海中本能的反應就是一個人在前面跑，後面一群人追，嘴裏還喊着「回答一下吧」、「這個您怎麼回應」等等此種畫面。但自從疫情期間入職之後，很少體驗這種「傳統」意義上定義的記者場景。

上 / 下一篇新聞