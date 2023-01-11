作家專欄
歷恆

自由談

香港圍城 / 歷恆

【明報文章】1月8日，傳說中香港人「期待已久」的中港通關。這天恰巧也是我期待已久、3年來首次離港旅遊的日子。在機場最後食碗沙嗲牛麵、飲杯凍奶茶，這感覺令人懷念。

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