作家專欄
文．盧敏儀／編輯．吳騫桐

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世紀．星期三專題：香水銷售的造夢工廠：螺絲釘員工的自述 / 文．盧敏儀／編輯．吳騫桐

【明報文章】「這份工作很好啊，每天可以穿得漂漂亮亮，在香香的環境裏工作」——我的朋友知道我通過了香水銷售的面試，這麼告訴我。如今我已經在這裏工作4個月了。

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