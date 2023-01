【明報文章】電影Terms of Endearment(1983),港譯《常在我心間》,由「傻大姐」莎莉麥蓮主演,講述母女半生情感紐帶,愛淚交織,饒有趣味。片名卻不好譯,字面是「親暱的話或稱呼」,如情人間的「豬豬」、「BB」;但電影也說到母女如何互相包容遷就,come to terms with each other,terms暗指人生路上的和解;過程中或產生許多「愛的條件」,亦類似法律的terms。因此劉紹銘教授解釋〈港式溫柔〉一文以terms of endearment來形容「港罵」時就頗為自得:「如果字典辭書能解決所有的翻譯困難,區區和他的同事們豈不在高等學府吃閒飯?」