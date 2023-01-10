作家專欄
文．鄭政恆／編輯．吳騫桐

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世紀．悼：從貧寒到高峰——劉紹銘的文字世界 / 文．鄭政恆／編輯．吳騫桐

【明報文章】這邊廂看到音樂家顧嘉煇辭世的帖文，那邊廂又收到香港學者、作家、翻譯家劉紹銘教授（1934-2023）去世的消息，也許是時候重讀劉教授的文章了。

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