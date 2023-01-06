世紀．貝錦語業：一榮一落是春秋 / 文．蕭振豪

【明報文章】到神社佛閣求籤，得到主題相近甚至重複的籤文，即使不相信神諭之說，也值得三省吾身，看看是否和人生主題有關。歲暮上洛，沒有想到第一支求的，是安井金比羅宮的「緣御籤」。金比羅宮以陰森見稱，本是藤原鎌足（614-669）所建的佛堂，堂中種植紫藤。崇德天皇（1119-1164）雅愛藤花，於是在此營造堂塔，使其寵妃阿波內侍居住。保元之亂（1156）後，已成為上皇的崇德院被流放讚岐（今香川縣），含恨而終。阿波內侍將上皇的御筆尊影（即自畫像）供奉於堂中，又築塚供養遺髮。崇德天皇成為了日本三大怨靈之一，更有傳其怨靈在堂中出現，佛堂則輾轉成為安井金比羅宮。現在金比羅宮的後方有崇德天皇御廟，相傳即髮塚遺址。這裏最著名的就是那形狀奇特的石頭，上面貼滿各種願望：有被欺負的小員工，有被騙財的棄婦，有希望小三退散的正室，有祈求正室消失的小三……順着石中的圓洞鑽進去，就可切掉惡緣。年末清寒，此地居然熱鬧非常，大家爭相排隊鑽洞。匆匆求籤離去，籤文赫然是崇德天皇的梅歌，中吉：「春の夜は吹きまふ風のうつり香を木ごとに梅と思ひけるかな」（春夜風吹舞，香移樹樹皆似梅）。世人所驚懼的崇德天皇，還是有歡快遊賞的日子吧，樹樹皆染梅薰，放眼全部疑似梅花。春歸無際當然喜慶，籤上說：「似乎有想像不到的喜悅，長年的努力將有回報，請更加努力。」連崇德天皇也予以祝福，似乎真的運氣不錯。