密切接觸者 / 屈曉彤

【明報文章】就在聖誕節前幾天，我在家趕稿之際倍覺身軀沉重，背部肌肉滿是痠痛，眼痕鼻又癢，穩陣起見立即做快測，只現一條線，以為是鼻敏感來襲罷了，照樣跟家人吃飯。誰知第二天一覺醒來，一條頓變兩條，心想不妙了，冷靜地關上房門，致電正在鄰房看劇集的家人：「我確診了。」之後7天，我把自己隔離在房間，戴上最貼面的口罩，消毒噴霧隨身，去廁所左噴右噴，又忍耐着隔天才洗澡……兩老頓變「密切接觸者」，本以為他們沒有緊接發病，就會在我嚴謹執行的衛生措施下逃過感染，豈料在我痊癒準備「出關」之際，另一房間又要關上——「兩條線」降臨老爸身上。好了，我有了經驗，本可放下心來，但爸發起高燒，滿臉通紅，迷迷糊糊碎念着應是在街外感染，我伸手摸摸他的額頭，他下意識向後縮起脖子。小時候生病，爸媽也會這樣用手探熱，但如此對調角色還是第一次，對於突如其來的密切接觸，爸顯得不自然。幸而吃藥後，他的精神回復過來，病徵也隨之減輕，只是要繼續留在房間待病毒消除，於是我每天替他探熱、餵藥、送餐，爸突然被照顧，偶爾腼靦地說謝謝。再過幾天，輪到媽確診，照顧崗位和房間又再重新分配一次。不久，政府突然放寬防疫措施，「密切接觸者」這詞語在一夜間消失，而我們這段日子窩在家中，輪流照顧和被照顧，首次度過一個密切接觸的假期。