作家專欄
文．張芷楓

世紀

世紀．M+百物誌：變化無垠的版畫 / 文．張芷楓

【明報文章】《無題》呈現了一個富活力且鮮明的抽象畫面，當中或重或輕、或濃或淡的視覺層次，傳達出旺盛的生命力，猶如原始和混沌搏鬥。

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