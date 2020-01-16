作家專欄
文．葉緻慧／編輯．吳騫桐

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世紀．星期三專題：中女尋香日誌 (下)：茶香、麝香不及男人香 / 文．葉緻慧／編輯．吳騫桐

【明報文章】經歷香水賦予的一夜放肆幻想，我全心投入尋香試香。天天網上爬文，衫也不買了，省下錢來訂香，上班不便張揚，便晚上試。

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