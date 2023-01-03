作家專欄
歷恆

自由談

看見彼此的微塵 / 歷恆

【明報文章】在政府宣布大幅放寬防疫政策的一天，看到《窄路微塵》竟有回顧與總結之感。這兩三年看港產片，總有時空錯亂的感覺：全場戴好口罩的觀眾，凝視演員沒戴口罩的大銀幕，叫人懷念那個能見到彼此面孔的香港。

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