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2022年12月29日星期四
古嶺渡
叄頭陸臂
世紀．四探城市：羅馬殖民下的布立吞英國 / 文．李宇森／編輯．吳騫桐
世紀．玻璃大叔：二百 / 文．鄧正健
最近的直擊距離 / 文、圖．余瑋
乜議員 / 尊子
清水打邊爐 / 屈曉彤
占士金馬倫的「工之道」 / 蔡子強
未經證實 / 竟齊
將心比心 / 關銘潔
過聖誕節 / 朱國斌
2023新年願望 / 葉建源
財閥 / 馬家輝
通關 / 關麗珊
唏噓 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
移動的意義（下） / 韓麗珠
明天會更好 / 魏綺珊
小粉人看日子 / 黃照達
平安夜 / 古嶺渡
平安夜 / 古嶺渡
【明報文章】我有個怪癖，大時大節要不狂歡迷亂，要不躲起來，獨自匿在黑洞中完全不見人。
相關字詞﹕
聖誕大餐
自憐
狂歡
陪伴
節日
平安
聖誕
叄頭陸臂
古嶺渡
平安夜
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財閥 / 馬家輝
通關 / 關麗珊
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