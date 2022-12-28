作家專欄
莊元生

自由談

中庭樹老閱人多 / 莊元生

【明報文章】香港向來高速發展，許多朋友無論移民或升學海外一段日子，回來香港瞬間面對曾經熟悉的地方，大都感嘆面目全非。城市如此，鄉郊也亦步亦趨。

上 / 下一篇新聞