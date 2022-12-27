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作家專欄
2022年12月27日星期二
趙曉彤
寫作角落
世紀．二元對坐：訪單向空間《單讀》主編吳琦（上） 文化工作者的同一命運 / 訪問、整理．sunfai／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：初恋藍 / 文．黃念欣
世紀．閒話雜緒：屬於摩洛哥的世界盃 / 文．扁豆
乜議員 / 尊子
糖水舖 / 陳喜艾
和氏璧與台積電（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
臨時房屋區 / 高登先
閱讀挑戰 / 吳思諾
班主任課的氣場 / 曾瑞明
關西腔 / 馬家輝
每日趕「死線」的日子 / 阿寬
喵喵咪咪麼 / 草日
又變種？！ / 鄭志文
聖誕難過年年過 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
你還有××嗎？ / 陳子謙
2023年備忘錄之一 / 趙曉彤
2023年備忘錄之一 / 趙曉彤
【明報文章】即將迎來新的一年，要為自己寫一份備忘錄。
相關字詞﹕
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夢想
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情緒
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世紀．二元對坐：訪單向空間《單讀》主編吳琦（上） 文化工作者的同一命運 / 訪問、整理．sunfai／編輯．吳騫桐
世紀．夕拾朝花：初恋藍 / 文．黃念欣
世紀．閒話雜緒：屬於摩洛哥的世界盃 / 文．扁豆
乜議員 / 尊子
糖水舖 / 陳喜艾
和氏璧與台積電（二） / 葉劉淑儀
未經證實 / 竟齊
臨時房屋區 / 高登先
閱讀挑戰 / 吳思諾
班主任課的氣場 / 曾瑞明
關西腔 / 馬家輝
每日趕「死線」的日子 / 阿寬
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又變種？！ / 鄭志文
聖誕難過年年過 / 陳增濤
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