【明報文章】要數那種擦身而過以後,繁花還是會綻放的電影,最容易令人聯想到的是新海誠的《秒速5厘米》。櫻花盛開的樹下,以花瓣飄落的速度,追尋沒法觸碰的背影。電影《秒速5厘米》的最後一段以音樂錄像形式(music video)配合蒙太奇手法(montage),不斷在現實與回憶之間穿梭;山崎將義的One more time, One more chance唱出記憶裏的美好和殘缺,巧妙地喚起觀眾自身的情緒,短短5分鐘的結尾無疑令全片昇華,足以打進觀眾的心坎裏,久久未能釋懷。